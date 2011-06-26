Аршавин поднял стоимость своего коттеджа в Петербурге до 170 млн рублей: недвижимость не удаётся продать третий год

Роскошный особняк Андрея Аршавина в Петербурге не удаётся продать уже третий год, несмотря на то, что с 2023 года его стоимость выросла со 150 до 169,9 млн рублей. Об этом сообщает "КП-Петербург", отмечая, что сам футболист приобрёл дом за 20 млн.

Объект, расположенный в коттеджном посёлке Коломяги недалеко от метро "Удельная", уже несколько лет пустует. На территории лишь изредка убирают снег и листья. Трёхэтажный дом площадью почти 400 кв.м. оснащён сауной, гардеробными, просторной кухней-гостиной и несколькими спальнями. Изначально Аршавин обустраивал его вместе с Юлией Барановской, а после расставания интерьер переделывала его следующая супруга Алиса Казьмина. Однако позже её со скандалом выселили, так как недвижимость юридически принадлежит матери спортсмена.

Эксперты по недвижимости считают, что главная причина отсутствия покупателей — завышенная цена. По их оценкам, рыночная стоимость дома составляет около 120 млн рублей. Риелтор Иван Черкасов отмечает, что Коломяги — престижный район, но не настолько, чтобы конкурировать с элитной недвижимостью на Крестовском острове, где подобные суммы более оправданы.

Кроме того, потенциальных покупателей может отпугивать запущенное состояние участка и интерьера, который выполнен под прежних владельцев. Также на спрос влияет скандальная история дома и отсутствие готовности собственника к торгу. Специалисты советуют футболисту обратиться в агентства, которые специализируются на продаже элитной недвижимости и работе со знаменитостями.

Ранее Аршавин заявил, что "Зениту" нужен еще один нападающий.

