Покрас Лампас создал первую цифровую награду для футболистов

Награду получит футболист, который забьет лучший гол на Евро-2020.

В пятницу, 11 июня, художник Покрас Лампас создал арт-инсталляцию из мячей на стенде ПАО "Газпром"в футбольной деревне на Конюшенной площади. Он также станет создателем первого в истории спорта NFT-трофея. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Созданную инсталляцию переведут в цифровое произведение искусства в формате NFT-токена, а голограмму трофея покажут в штаб-квартире УЕФА, когда инсталляцию разберут. Трофей достанется автору лучшего гола чемпионата.

Этим вечером в Центре по искусству и музыке библиотеки имени В. В. Маяковского начнет работу поп-ап-галерея к чемпионату Европы, в ее рамках Лампас создаст еще несколько инсталляций.

Ранее мы писали, что петербургский художник Покрас Лампас представил коллаборацию с Евро-2020.

Фото: предоставлено организаторами