Средства требуются предприятию для рефинансирования прежнего займа, они привлекаются на трехлетний срок.

ГУП "Петербургский метрополитен" хочет привлечь кредит на 3 млрд рублей. Как сообщило во вторник Delovoe.tv, ГУП разместило соответствующую закупку. По итогам ее электронного аукциона планирует определиться с банком-партнером, который предоставит нужные средства.

Они требуются метрополитену для рефинансирования прежней задолженности. Это кредитная линии, привлеченная в прошлом году в соответствии с требованиями соответствующего постановления правительства РФ.

Новый кредит ГУП хочет получить на 1094 дня (или три года). В документации отмечается, что источником погашения этого займа будут собственные средства метрополитена.

Что касается прогнозного графика погашения основного долга, то он следующий. До 28 июля 2022 года подземка собирается погасить не менее 1 млрд рублей. Далее такие же суммы планируются к погашению до 28 июля двух предстоящих 2023 и 2024 годов.

Параметры закупки дают возможность судить о ставке, по которой "Петербургский метрополитен" намерен привлечь кредит. Начальная цена закупки - немногим более 700 млн рублей. А это и есть та сумма, которую подземка заплатит банку за весь срок займа помимо основного долга (3 млрд рублей).

Заявки от банков, заинтересованных в сотрудничестве в рамках этой закупки, ГУП ждет до 6 июля

Как сообщало ранее Piter.tv, станция метро "Нарвская" меняет режим работы на срок до 13 августа.

Фото: Pixabay.com