Станция метро "Нарвская" на два месяца изменит режим работы

На станции с 31 мая начнется ремонт эскалатора.

В связи с капитальным ремонтом эскалатора изменяется режим работы наземного вестибюля станции "Нарвская". Об этом сообщила пресс-служба петербургской подземки.

С 31 мая по 13 августа по будням с 08:10 до 09:15 вестибюль будет закрыт для входа, также с 16:40 до 19:00 вход в вестибюль ограничен.

При необходимости указанный интервал закрытия и ограничения могут откорректировать в зависимости от пассажиропотока. Пассажиров просят принять во внимание данный факт и планировать свой маршрут заранее.

На прошлой неделе петербургский метрополитен отпраздновал 65-летие.

Фото: Piter.tv