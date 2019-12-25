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Станция метро "Нарвская" на два месяца изменит режим работы
Сегодня, 10:15
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Станция метро "Нарвская" на два месяца изменит режим работы

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На станции с 31 мая начнется ремонт эскалатора.

В связи с капитальным ремонтом эскалатора изменяется режим работы наземного вестибюля станции "Нарвская". Об этом сообщила пресс-служба петербургской подземки.

С 31 мая по 13 августа по будням с 08:10 до 09:15 вестибюль будет закрыт для входа, также с 16:40 до 19:00 вход в вестибюль ограничен.

При необходимости указанный интервал закрытия и ограничения могут откорректировать в зависимости от пассажиропотока. Пассажиров просят принять во внимание данный факт и планировать свой маршрут заранее.

На прошлой неделе петербургский метрополитен отпраздновал 65-летие.

Фото: Piter.tv

Теги: нарвская, эскалатор
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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