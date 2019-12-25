Петербургский метрополитен отпраздновал 65-летие

В представлении "Остановка станция "Историческая"!" приняли участие актеры театра "Балтийский дом" и действующие сотрудники метро.

В субботу, 22 мая, в электродепо "Южное" состоялось театрализованное представление в честь юбилея метрополитена. Об этом сообщает пресс-служба Правительства Петербурга.

В представлении "Остановка станция "Историческая"!" приняли участие актеры театра "Балтийский дом" и действующие сотрудники метро. Главным элементом декорации стал ретро-состав из вагонов 1960-х годов выпуска. Отреставрированный поезд является уникальным передвижным музейным комплексом с познавательными материалами об истории метрополитена.

Недавно Piter.tv сообщал, что метро Петербурга закупит сливочного масла на 6 млн рублей. При этом масло нужно привозить в строго определённое время суток, иначе его не примут.

В Петербурге задержали 40-летнего мигранта, который приставал к подростку в метро.

Фото: Piter.tv