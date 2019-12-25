В Петербурге задержали 40-летнего мигранта, который приставал к подростку в метро

Правоохранители задержали мужчину, который домогался до подростка в вагоне петербургской подземки. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.
Во вторник, 18 мая, в полицейский участок обратилась 36-летняя женщина, которая заявила сотрудникам правоохранительных органов, что в перегоне между станциями "Василеостровская" и "Гостиный двор" незнакомец азиатской внешности приставал к ее 12-летнему сыну.
Полицейские задержали мужчину на Малом проспекте В. О. у дома № 68/2. Подозреваемым оказался 40-летний уроженец Узбекистана. Сейчас он находится в изоляторе. Возбуждено уголовное дело.
Ранее на Piter.tv сообщили, что в Петербурге поймали распространителя детской порнографии. В качестве канала дистрибуции контента подозреваемый использовал Telegram.
Фото: pixabay
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