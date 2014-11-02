В Петербурге задержали распространителя детской порнографии

Сейчас подозреваемый находится в изоляторе. Возбуждено уголовное дело.

В Петербурге задержали мужчину, который публиковал порнографические изображения с детьми в Telegram-канале. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах 22 мая.

В среду, 12 мая, в полицию обратилась 29-летняя женщина. Она рассказала полицейским, что некий незнакомец в сети предложил ей совершить развратные действия в отношении двухлетней девочки. Затем мужчина через Telegram отправил заявительнице фотографии порнографического характера с участием малолетних детей.

Вечером правоохранители задержали молодого человека. Возбуждено уголовное дело.

Ранее на Piter.tv сообщили, что полицейские задержали мигранта, который напал на детей в Красном Селе.

Фото: pixabay