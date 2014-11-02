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В Петербурге задержали распространителя детской порнографии
Сегодня, 10:23
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В Петербурге задержали распространителя детской порнографии

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Сейчас подозреваемый находится в изоляторе. Возбуждено уголовное дело.

В Петербурге задержали мужчину, который публиковал  порнографические изображения с детьми в Telegram-канале. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах 22 мая.

В среду, 12 мая, в полицию обратилась 29-летняя женщина. Она рассказала полицейским, что некий незнакомец в сети предложил ей совершить развратные действия в отношении двухлетней девочки. Затем мужчина через Telegram отправил заявительнице фотографии порнографического характера с участием малолетних детей. 

Вечером правоохранители задержали молодого человека. Возбуждено уголовное дело. 

Ранее на Piter.tv сообщили, что полицейские задержали мигранта, который напал на детей в Красном Селе.

Фото: pixabay

Теги: дети, криминал, петербург, порнография
Категории: Криминальные происшествия, Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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