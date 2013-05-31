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Полицейские задержали мигранта, который напал на детей в Красном Селе
Сегодня, 8:53
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kraratau27

Полицейские задержали мигранта, который напал на детей в Красном Селе

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Школьницы гуляли вдвоем в лесопарковой зоне. Неожиданно появился незнакомец, который повалил на землю одну из девочек и попытался снять с нее штаны.

В пятницу, 21 мая, сотрудники УУР задержали мужчину, который накануне напал на 10-летних девочек в Красносельском районе. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

Известно, что на улице Адмирала Черокова возле дома № 22 молодой человек подошел к школьницам, чтобы познакомиться, но те ему отказали. Тогда незнакомец толкнул одну из девочек на землю и попытался снять с нее штаны. В это время подруга напуганного ребенка бросилась за помощью, что испугало нападавшего. 

Родители детей обратились в полицию. Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30, части 4 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера). 

Силовики задержали 26-летнего уроженца Средней Азии, подозреваемого в совершении преступления. Известно, что молодой человек работает в Петербурге арматурщиком. 

Ранее на Piter.tv сообщили, что в квартире на Ропшинской петербуржец изнасиловал 18-летнюю студентку. 

Фото: pixabay

Теги: дети, изнасилование, красное село, криминал, педофилия, происшествия
Категории: Новости СПб, Криминальные происшествия, Происшествия, Лента новостей,

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