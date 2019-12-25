В квартире на Ропшинской петербуржец изнасиловал 18-летнюю студентку

Подозреваемый был задержан и изобличен в данном преступлении.

В Петербурге задержали подозреваемого в изнасиловании студентки-первокурсницы одного из вузов. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

В полицию 11 мая обратилась 18-летняя учащаяся 1-го курса одного из вузов Петербурга. Она сообщила, что в период времени с 15:30 по 16:10 5 мая неустановленный мужчина в квартире дома по улице Ропшинской изнасиловал и совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера.

По подозрению в совершении данного преступления был задержан 33-летний П., который проживает в квартире на Ропшинской. С 13 мая он содержится в Спецприемнике ГУ МВД России за административное правонарушение, предусмотренное ч.2 ст.12.7 КоАП РФ (Управление транспортным средством водителем, лишенным права управления транспортными средствами).

П. был изобличен в совершении преступления в отношении студентки, 20 мая он был заключен под стражу.

Накануне на улице Летчика Пилютова изнасиловали петербурженку и украли ее телефон.

Фото: Piter.tv