На улице Летчика Пилютова изнасиловали петербурженку и украли ее телефон

Подозреваемого уже удалось задержать.

В Петербурге малознакомый мужчина изнасиловал гостью и забрал ее телефон. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

В полицию обратилась 39-летняя пострадавшая. Она рассказала, что 20 мая около 09:00 в квартире дома по улице Летчика Пилютова, принадлежащая А., малознакомый по имени "Игорь" после совместного распития спиртных напитков, изнасиловал ее. Также женщина сообщила о краже ее телефона.

По подозрению в совершении данного преступления задержан 38-летний Ф. Возбуждены уголовные дела.

Ранее неизвестный избил и изнасиловал 70-летнюю пенсионерку на Будапештской улице.

Фото: Piter.tv