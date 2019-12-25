Неизвестный избил и изнасиловал 70-летнюю пенсионерку на Будапештской улице

В полицию обратилась внучка потерпевшей.

Днем 19 мая в полицию Петербурга через номер "112" обратилась местная жительница и заявила, что неизвестный избил и изнасиловал ее 70-летнюю бабушку. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в ночь с 15 на 16 мая во дворе дома №23/1 на Будапештской улице. Пенсионерку доставили в НИИ Скорой помощи с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, гематомами лобной области и правой кисти после изнасилования. Женщина находится в удовлетворительном состоянии в приемном покое.

Приметы преступника: мужчина 45 лет неславянской внешности. Видеонаблюдение на месте происшествия отсутствует.

В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы писали, что в метро неизвестный совратил 13-летнего мальчика.

Фото: Piter.TV