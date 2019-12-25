В метро неизвестный совратил 13-летнего мальчика

Инцидент произошел в перегоне между станциями метро "Гостиный двор" и "Василеостровская"

В петербургском метрополитене неизвестный мужчина совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 13-летнего мальчика. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

В полицию обратилась мама ребенка. Она рассказала, что 18 мая в период времени с 08:00 до 08:20 в перегоне между станциями метро "Гостиный двор" и "Василеостровская" неустановленный мужчина совершил насильственные действия сексуального характера в отношении ее сына.

Приметы: на вид 35-40 лет, рост 175 см, худого телосложения, европейский тип лица, волосы темные короткие, лобные залысины.

Накануне неизвестный изнасиловал маленькую девочку в лесополосе на улице Адмирала Черокова.

Фото: Piter.tv