Неизвестный изнасиловал маленькую девочку в лесополосе на улице Адмирала Черокова

Мужчина применил в отношении ребенка физическую силу.

Вечером 18 мая в полицию Петербурга поступило заявление от 43-летней женщины, которая заявила об изнасиловании своей дочери 2010 года рождения. Об этом стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

По словам заявительницы, 18 мая в 15:20 в лесополосе на улице Адмирала Черокова на ее дочь напал неизвестный. Применив физическую силу, мужчина изнасиловал маленькую девочку.

На вид злоумышленнику около 30 лет, ростом 165-170 см, восточной внешности, черные короткие волосы, смуглый цвет лица. Был одет в красную спортивную куртку и синие штаны.

В настоящий момент ведется розыск преступника. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее неизвестный с похожими приметами облапал девушку в подъезде на улице Адмирала Черокова. Его также разыскивает полиция.

Фото: Piter.TV