Неизвестный облапал девушку в подъезде на улице Адмирала Черокова

Мужчина засунул ей руку под юбку между ног и трогал половые органы.

Полиция Петербурга разыскивает неизвестного мужчину, который приставал к девушке в подъезде дома на улице Адмирала Черокова. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел 12 мая в 20:50. Незнакомец засунул руку под юбку девушки между ног и трогал половые органы. На вид злоумышленнику 25-30 лет, славянской внешности, рост 175 см, темные волосы, смуглая кожа, карие глаза. На нем была синяя кепка, белая футболка и синие джинсы.

Ранее мы писали, что в Петербурге 10-летняя девочка обвинила отчима в изнасилованиях в течение 2,5 лет.

Фото: Piter.TV