В Петербурге 10-летняя девочка обвинила отчима в изнасилованиях в течение 2,5 лет

После осмотра несовершеннолетней данная информация не подтвердилась.

В Петербурге 10-летняя девочка обратилась в больницу и сообщила, что ее на протяжении 2,5 лет насиловал отчим. Данная информация не подтвердилась. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

В ДГБ №5 самостоятельно обратилась 10-летняя Т. Вместе с матерью. Девочка заявила, что в течение 2,5 лет ее насиловал отчим Д. По данным из больницы, на момент осмотра Т. данных за гинекологическую патологию не выявлено. Т. в удовлетворительном состоянии отпущена домой.

Д. пояснил, что у него с падчерицей возник конфликт из-за ее плохих оценок в школе. Они с женой решили ограничить Т. доступ в интернет и время прогулок, что и послужило факторов оговора.

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Фото: Piter.tv