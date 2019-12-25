Жителя Ломоносова подозревают в сексуальном насилии над своими детьми

После развода мужчина имеет право на встречу с детьми.

Жительница Ломоносова подозревает бывшего супруга в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении их детей. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

Обратившаяся женщина рассказала, что 4 мая в период с 09:45 по 18:00 бывший муж по месту своего жительства совершил насильственные действия сексуального характера в отношении своих детей: А. 2018 года рождения и И. 2016 года рождения. Дети находились у него в гостях.

Согласно судебному решению дети проживают совместно с матерью, а отец имеет право на встречи с детьми.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее девушки обвинили мужа старшей сестры в сексуальном насилии на протяжении 8 лет в Ленобласти.

Фото: Piter.tv