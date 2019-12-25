Девушки обвинили мужа старшей сестры в сексуальном насилии на протяжении 8 лет в Ленобласти

Сейчас они проживают в Петрозаводске.

Две девушки из Петрозаводска (18 и 21 год) обвинили мужа старшей сестры в сексуальном насилии над ними. Всё происходило, когда пострадавшие были несовершеннолетними. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

Девушки рассказала, что в период с 1 июня 2009 года по 31 декабря 2016 года в городе Лодейное поле Ленобласти муж их старшей сестры неоднократно совершал в отношении них насильственные действия сексуального характера.

Подозреваемый 6 мая задержан по подозрению в совершении данного преступления. Возбуждены уголовные дела.

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