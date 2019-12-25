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Неизвестный вынудил 11-летних сестер из Петербурга прислать свои интимные фото
Сегодня, 9:06
103
nastya960

Неизвестный вынудил 11-летних сестер из Петербурга прислать свои интимные фото

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В полицию с заявлением обратился отец девочек.

Неизвестный вынудил двух несовершеннолетних сестер из Петербурга прислать ему в социальной сети интимные фотографии. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

В полицию обратился отец девочек. Он рассказал, что 3 мая неизвестный, используя имя "Иванов Вадим", в социальной сети "ВКонтакте" вынудил 11-летних Л. и Б. выслать ему свои фотографии интимного характера.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В марте стало известно, что уроженец Грузии посылал интимные фото 12-летней школьнице из Ленобласти.

Фото: pixabay

Теги: интимные фото, насилие
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 2 ) Посмотреть все

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ezovines
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Доронин Юрий
Сегодня 9:24

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