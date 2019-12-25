Неизвестный вынудил 11-летних сестер из Петербурга прислать свои интимные фото

Неизвестный вынудил двух несовершеннолетних сестер из Петербурга прислать ему в социальной сети интимные фотографии. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.
В полицию обратился отец девочек. Он рассказал, что 3 мая неизвестный, используя имя "Иванов Вадим", в социальной сети "ВКонтакте" вынудил 11-летних Л. и Б. выслать ему свои фотографии интимного характера.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
В марте стало известно, что уроженец Грузии посылал интимные фото 12-летней школьнице из Ленобласти.
Фото: pixabay
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