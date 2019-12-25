Метро Петербурга закупит сливочного масла на 6 млн рублей

При этом масло нужно привозить в строго определённое время суток, иначе его не примут.

Метрополитен Петербурга закупил сливочное масло на 6 миллионов рублей. Информация об открытом аукционе опубликована на сайте государственных закупок. "Невские Новости" выяснили, зачем подземке столько молочного продукта.

Подрядчик должен начать поставки масла сразу после подписания договора. Дата окончания поставок: 31 мая 2022 года. При этом масло нужно привозить в строго определённое время суток, иначе его не примут. На сегодняшний день средняя оптовая цена 1 килограмма сливочного масла составляет 400 рублей, за 6 миллионов можно приобрести почти 15 тонн продукта.

В пресс-службе городской подземки рассказал, что масло будут поставлять в рабочие столовые, кафе на Одоевского, санаторий "Балтийский берег" в Зеленогорске и детский лагерь "Голубая стрела" в Рощино.

Ранее госзакупки Лениградской области были признаны самыми прозрачными.

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