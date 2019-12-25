Госзакупки Лениградской области признаны самыми прозрачными

Ленобласть попала в лидеры рейтинга эффективности и прозрачности закупочных систем.

На III Межрегиональной конференции "Астраханская губерния — госЗАказ!", прошедшей в Астрахани 13 мая, Комитет госзаказа Ленобласти стал лидером среди субъектов России по уровню индекса осуществления госзакупок.

Для определения индекса учитывались следующие базовые показатели Рейтинга: оценка организационной структуры закупок региона; оценка информационной инфраструктуры региона; нормативная база региона; оценка профессионализма заказчиков и обеспеченности квалифицированными кадрами; оценка осуществления закупочных процедур; исполнение требований законодательства о закупках; исполнение контрактов; снятие административных барьеров и обеспечение доступности информации о региональной системе государственных закупок; общественный контроль и удовлетворение потребностей жителей региона.

Также комитет государственного заказ Ленинградской области удостоился сертификата Ассоциации организаций и специалистов в области государственных, муниципальных и корпоративных торгов "РОСТ" - "Равноправие – ответственность – состязательность в торгах".

Председатель комитета государственного заказа Ленобласти Денис Толстых назвал эту награду "Оскаром для госзакупок".

Федеральный закон № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" был принят Государственной думой 5 апреля 2013 года.

Фото: пресс-служба Ленинградской области