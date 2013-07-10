Движение на второй линии осуществляется в привычном режиме.

Станции метро "Парнас", "Удельная", "Озерки" и "Проспект Просвещения" открыты на вход и выход. Об этом вечером 22 июня сообщили в пресс-службе подземки.

В 20-37 движение на Линии 2 осуществляется в полном объеме, – говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что с 18:03 22-го июня движение осуществлялось на участке от "Купчино" до "Удельной". Однако причина, по которой поезда не ходят до "Парнаса", не указывалась. С 18:17 движение по линии 2 осуществлялось от "Купчино" до "Проспекта Просвещения". Станция "Парнас" закрылась на вход и выход.

Выяснилось, что на участке второй линии метрополитена Петербурга нет движения из-за пробоя кабеля фидерной зоны в тоннеле станции "Парнас". На место технической аварии выехали вице-губернатор Максим Соколов, председатель Комитета по транспорту Кирилл Поляков и начальник метрополитена Евгений Козин.

К 20 часам сотрудники Аварийных формирований метрополитена совместно с сотрудниками МЧС вывели пассажиров по тоннелю на станции метро "Парнас" и "Проспект Просвещения". На станции "Парнас" эвакуировали 134 человека, а на "Проспекте Просвещения" – 118 человек.

Ранее мы писали, что петербуржцам доступен бесплатный проезд на наземном транспорте из-за аварии в метро.

Фото: Piter.tv