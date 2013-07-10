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Станции метро "Парнас", "Удельная", "Озерки" и "Проспект Просвещения" открыты на вход и выход
Сегодня, 21:10
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Станции метро "Парнас", "Удельная", "Озерки" и "Проспект Просвещения" открыты на вход и выход

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Движение на второй линии осуществляется в привычном режиме.

Станции метро "Парнас", "Удельная", "Озерки" и "Проспект Просвещения" открыты на вход и выход. Об этом вечером 22 июня сообщили в пресс-службе подземки. 

В 20-37 движение на Линии 2 осуществляется в полном объеме,

– говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что с 18:03 22-го июня движение осуществлялось на участке от "Купчино" до "Удельной". Однако причина, по которой поезда не ходят до "Парнаса", не указывалась. С 18:17 движение по линии 2 осуществлялось от "Купчино" до "Проспекта Просвещения". Станция "Парнас" закрылась на вход и выход. 

Выяснилось, что на участке второй линии метрополитена Петербурга нет движения из-за пробоя кабеля фидерной зоны в тоннеле станции "Парнас". На место технической аварии выехали вице-губернатор Максим Соколов, председатель Комитета по транспорту Кирилл Поляков и начальник метрополитена Евгений Козин. 

К 20 часам сотрудники Аварийных формирований метрополитена совместно с сотрудниками МЧС вывели пассажиров по тоннелю на станции метро "Парнас" и "Проспект Просвещения". На станции "Парнас" эвакуировали 134 человека, а на "Проспекте Просвещения" – 118 человек. 

Ранее мы писали, что петербуржцам доступен бесплатный проезд на наземном транспорте из-за аварии в метро.

Фото: Piter.tv

Теги: озерки, парнас, проспект просвещения, станции метро, удельная
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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