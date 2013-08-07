Спасатели эвакуировали более 250 человек по тоннелям метро после аварии на "Парнасе"

Пострадавших нет.

Сотрудники Аварийных формирований метрополитена совместно со сотрудниками МЧС вывели пассажиров по тоннелю на станции метро "Парнас" и "Проспект Просвещения". Об этом вечером 22 июня сообщили в пресс-службе комитета по транспорту города. Известно, что на станции "Парнас" эвакуировали 134 человека, а на "Проспекте Просвещения" – 118 человек.

Напомним, около 18 часов стало известно, что на участке второй линии метрополитена Петербурга нет движения из-за пробоя кабеля фидерной зоны в тоннеле станции "Парнас". С 18:03 22-го июня движение осуществлялось на участке от "Купчино" до "Удельной". Однако причина, по которой поезда не ходят до "Парнаса", не указывалась. С 18:17 движение по линии 2 осуществлялось от "Купчино" до "Проспекта Просвещения". Станция "Парнас" закрылась на вход и выход.

Фото: Piter.tv