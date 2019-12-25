Петербуржцам доступен бесплатный проезд на наземном транспорте из-за аварии в метро

Усиливается движение автобусов №№139, 198А, 58. Кроме того, трамвай №55 поедет к станции "Удельная", а трамвай 100 поедет к станции "Удельная" в объезд.

В связи с пробоем кабеля в фидерной зоне в тоннеле станции метро "Парнас" усилены маршруты наземного общественного транспорта в районе станций метро "Удельная", "Парнас", "Озерки" и "Проспект Просвещения". Об этом вечером 22 июня сообщили в пресс-службе комитета по транспорту города.

На время решения нештатной ситуации в метрополитене проезд в автобусах маршрутов №№85, 139, 198А осуществляется бесплатно.

Напомним, с 18:03 22-го июня движение осуществлялось на участке от "Купчино" до "Удельной". Однако причина, по которой поезда не ходят до "Парнаса", не указывалась. С 18:17 движение по линии 2 осуществлялось от "Купчино" до "Проспекта Просвещения". Станция "Парнас" закрылась на вход и выход. Позже стало известно, что в Петербурге также закрылись станции метро "Удельная", "Озерки" и "Проспект Просвещения".

Около 20:30 часов спасатели эвакуировали более 250 человек по тоннелям метро после аварии на "Парнасе". Известно, что на станции "Парнас" эвакуировали 134 человека, а на "Проспекте Просвещения" – 118 человек.

Фото: Piter.tv