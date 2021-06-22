В Петербурге закрыты станции метро "Удельная", "Озерки" и "Проспект Просвещения"

Всех пассажиров, застрявших в вагонах поезда на синей ветке, начинают эвакуировать.

В связи с пробоем кабеля в фидерной зоне в тоннеле станции метро "Парнас" останавливается движение поездов. Об этом вечером 22 июня сообщили в пресс-службе комитета по транспорту города. В пресс-службе добавили, что станции метро "Удельная", "Озерки" и "Проспект Просвещения" закрыты.

В настоящий момент усилены маршруты наземного общественного транспорта в районе станций метро "Удельная", "Парнас", "Озерки" и "Проспект Просвещения".

Усиливается движение автобусов №139 и №198. Трамвай №55 поедет к станции Удельная. Трамвай 100 поедет к станции Удельная в объезд. На время решения нештатной ситуации в метрополитене проезд в автобусах маршрутов №№ 85, 139, 198 осуществляется бесплатно, – говорится в сообщении.

На место технической аварии выехали вице-губернатор Максим Соколов, председатель Комитета по транспорту Кирилл Поляков и начальник метрополитена Евгений Козин.

Напомним, с 18:03 22-го июня движение осуществляется на участке от "Купчино" до "Удельной". Однако причина, по которой поезда не ходят до "Парнаса", не указывалась. С 18:17 движение по линии 2 осуществляется от "Купчино" до "Проспекта Просвещения". Станция "Парнас" закрылась на вход и выход.

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