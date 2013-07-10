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Появилось видео эвакуации пассажиров по тоннелям метро после аварии на "Парнасе"

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Горожане отметили, что по тоннелям они шли долго.

Петербуржцы публикуют в социальных сетях видео, на которых можно увидеть, как спасатели эвакуировали пассажиров по тоннелям метро после аварии на станции метро "Парнас". 

Судя по кадрам, ни пассажиры, ни работники метрополитена не паниковали, а следовали четким правилам безопасности. На видеозаписи можно заметить, что пассажиров на момент аварии было достаточно много. Каждый старался друг друга поддерживать и подбадривать шутками.

Ранее мы писали, что спасатели эвакуировали более 250 человек по тоннелям метро.

Видео: Instagram / @stas_pivnenko 

Теги: авария, тоннели метро, эвакуация
Категории: Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

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