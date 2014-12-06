На севере Петербурга пропало электричество и встал электротранспорт

ЧП затронуло и приграничное Мурино в Ленобласти.

О масштабной пропаже электроэнергии вечером 23 июня читатели с севера Петербурга сообщили Piter.tv. Притом, судя по всему, аварию затронула не только отключение света в домах, но также пропал свет на светофорах в районе улицы Руставели, Гражданском проспекте и в общем в Калининском районе и районе Озерков.

В петербургском метро также был увеличен интервал движения поездов, а наши читатели прислали видео отключенных эскалаторов на "Академической" – пассажирам пришлось подниматься пешком вверх самостоятельно.

В 22-25 от станции "Академическая" до "Девяткино" движение с увеличенными интервалами в 6-7 мин. В 22-37 на Линии 1 возобновилась нормальная работа движения поездов Пресс-служба петербургского метрополитена, телеграм-канал

Помимо этого, было остановлено движение трамваев и троллейбусов. Представители комитета по транспорту сообщили, что в эти часы лучше передвигаться на автобусах.

В связи с перебоями в передаче электроэнергии от внешнего источника с 22:20 остановлено движение трамваев маршрутов №№ 9, 20, 38, 51, 55, 59, 61, 100 и троллейбусов маршрутов №№ 4, 6, 13, 21, 31, 38, 40, 50. Телеграм-канал "Начальник транспортного цеха"

Сообщения о пропаже электричества и воды поступают из Мурино и поселка Новое Девяткино. По данным областного ГУ МЧС, именно там загорелась электроподстанция "Ручьи" на 220 килловольт. Источник Piter.tv передавал о взрыве на Северной ТЭЦ.

Известно, что горит оборудование компании ОЭК. Спустя полчаса после вызова пожар на площади в 50 квадратных метров был локализован. В аварийно-диспетчерской службе компании ОЭК сообщили, что ведутся переключения в сети, в ближайшее время будут подавать напряжение.

Происшествия из-за жары в северной части Петербурга происходят второй день подряд – вчера из-за ЧП на станции метро "Парнас" пришлось выводить пассажиров туннельными тропами.

Фото, видео: Piter.tv