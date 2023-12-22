При квартирном пожаре в Мурино эвакуировали 20 человек и спасли собаку

В жилом доме по адресу: Ручьевский проспект, 3к2, на восьмом этаже горели квартира и ее балкон на площади 23 "квадрата".

Вечером 20 апреля в Мурино произошел квартирный пожар. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ленобласти.

В жилом доме по адресу: Ручьевский проспект, 3к2, на восьмом этаже горели квартира и ее балкон на площади 23 "квадрата". Из подъезда при помощи спасательных устройств вывели 10 человек, еще 10 жителей дома эвакуировали по маршевой лестнице.

Из полыхающей квартиры сотрудники службы пожаротушения областного МЧС вынесли собаку без сознания. Прибывшая бригада "скорой" медицинской помощи дала кислород питомцу. Когда пес по кличке Болтан пришел в себя, огнеборцы отвезли его в ветеринарную клинику.

Тушили пожар 20 спасателей и пять единиц техники. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее мы рассказывали о том, что спасатели ликвидировали мощный пожар в ангаре на Полевой Сабировской.

Видео: пресс-служба ГУ МЧС России по Ленобласти