В Невском районе горело здание автосервиса

Пострадавших нет.

Вечером в пятницу, 26 января, в Невском районе на улице Ванеева, 10, загорелось здание автосервиса. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

Информация о пожаре поступила на пульт спасателей в 18:33. В доме размером 50х50 метров происходило горение на площади 300 "квадратов". Огонь локализовали к 19:13. Пострадавших нет.

К ликвидации пожара привлекались 19 человек личного состава МЧС и четыре единицы техники. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее на Piter.TV: в Кузнечном переулке из горящего дома эвакуировали 8 человек.

Видео: пресс-служба МЧС России