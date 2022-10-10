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Прокуратура Василеостровского района заинтересовалась пожаром на Кожевенной линии
Сегодня, 23:08
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Прокуратура Василеостровского района заинтересовалась пожаром на Кожевенной линии

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В 22:47 пожар локализовали.

В понедельник, 3 июля, прокуратура Василеостровского района поставила на контроль возгорание на Кожевенной линии, 34. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства. 

По предварительным данным, на пятом этаже нежилого административного здания происходило горение на площади более 80 "квадратов". В 22:47 пожар локализовали. 

Управление Роспотребнадзора по Петербургу сообщило о намерениях взять пробы атмосферного воздуха у очага возгорания. 

Напомним, что полыхавшее здание находится у "Севкабель Порта". К ликвидации пожара от МЧС были привлечены 9 единиц техники и 38 человек личного состава.

Фото: Телеграм / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург

Теги: кожевенная линия, пожар локализован, прокуратура василеостровского района
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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