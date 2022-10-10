Прокуратура Василеостровского района заинтересовалась пожаром на Кожевенной линии

В 22:47 пожар локализовали.

В понедельник, 3 июля, прокуратура Василеостровского района поставила на контроль возгорание на Кожевенной линии, 34. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

По предварительным данным, на пятом этаже нежилого административного здания происходило горение на площади более 80 "квадратов". В 22:47 пожар локализовали.

Управление Роспотребнадзора по Петербургу сообщило о намерениях взять пробы атмосферного воздуха у очага возгорания.

Напомним, что полыхавшее здание находится у "Севкабель Порта". К ликвидации пожара от МЧС были привлечены 9 единиц техники и 38 человек личного состава.

Фото: Телеграм / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург