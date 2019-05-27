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В здании около петербургского "Севкабель Порта" произошло возгорание

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Информации о пострадавших нет.

Сегодня вечером, 3 июля, в здании рядом с "Севкабель Портом" на Кожевенной линии, 34 произошел пожар. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.

На данный момент спасатели тушат возгорание, которому присвоен повышенный ранг 1-БИС. Известно, что дом вспыхнул в 20:07. К ликвидации пожара от МЧС привлечено 9 единиц техники и 38 человек личного состава.

Информации о пострадавших нет. Детали произошедшего устанавливаются.

Ранее мы рассказывали о том, что на Днепропетровской загорелся автобус.

Видео: Телеграм / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург

Теги: общественное пространсво, пожар в здании, севкабель порт
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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