В здании около петербургского "Севкабель Порта" произошло возгорание

Сегодня вечером, 3 июля, в здании рядом с "Севкабель Портом" на Кожевенной линии, 34 произошел пожар. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.
На данный момент спасатели тушат возгорание, которому присвоен повышенный ранг 1-БИС. Известно, что дом вспыхнул в 20:07. К ликвидации пожара от МЧС привлечено 9 единиц техники и 38 человек личного состава.
Информации о пострадавших нет. Детали произошедшего устанавливаются.
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