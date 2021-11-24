На Днепропетровской загорелся автобус

Днем в воскресенье в дежурную часть МЧС поступило сообщение о том, что на улице Днепропетровская загорелся автобус. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.
Также в сообщении уточняется, что в автобусе сгорели все сгоняемые части. Пожар смогли ликвидировать чуть больше, чем за 15 минут. Уточняется, что сведений о пострадавших не поступало.
К ликвидации пожара было привлечено две единицы техники и десять человек личного состава.
Ранее сообщалось, что в Василеостровском районе студент колледжа отправлял сообщения о заминировании здания
Фото: Piter.TV
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