На Днепропетровской загорелся автобус

Во Фрунзенском районе Петербурга загорелся автобус. Пожар ликвидировали, но автобус спасти не удалось.

Днем в воскресенье в дежурную часть МЧС поступило сообщение о том, что на улице Днепропетровская загорелся автобус. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

Также в сообщении уточняется, что в автобусе сгорели все сгоняемые части. Пожар смогли ликвидировать чуть больше, чем за 15 минут. Уточняется, что сведений о пострадавших не поступало.

К ликвидации пожара было привлечено две единицы техники и десять человек личного состава.

Ранее сообщалось, что в Василеостровском районе студент колледжа отправлял сообщения о заминировании здания

Фото: Piter.TV