В Василеостровском районе студент колледжа отправлял сообщения о заминировании здания

Днем в субботу, 1 июля, в дежурную часть поступило сообщение от директора местного колледжа о том, что в телеграм-канале студенческой группы распространяется сообщение о заминировании.
Как стало известно Piter.TV, правоохранительные органы осмотрели здание и не обнаружили взрывчатых устройств. Оказалось, что сообщения о заминировании распространял студент этого колледжа.
Он пояснил, что он на свой компьютер установил бот с вирусом, который автоматически отправил сообщение о заминировании. Теперь в отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма, совершенное в отношении объектов социальной инфраструктуры).
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Фото: Piter.TV
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