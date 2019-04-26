У вратаря СКА Иванова угнали иномарку в Петербурге

У вратаря петербургского хоккейного клуба СКА Сергея Иванова угнали автомобиль. Спортсмен обратился в правоохранительные органы.

У хоккеиста Сергея Иванова из клуба СКА угнали автомобиль в Санкт-Петербурге. В субботу, 1 июля, спортсмен обратился в полицию. Об этом пишут Известия.

По словам хоккеиста, на месте, где он оставил свой автомобиль, его не оказалось. Иванов владел черным Hyundai Tucson 2019 года. Стоимость машины он оценил в 2,6 миллиона рублей.

Правоохранители по данному факту возбудили уголовное дело по пункту "б" части 4 статьи 158 УК РФ (кража в особо крупном размере).

Сергей Иванов появился в системе СКА еще в 2020 году, сейчас спортсмену 19 лет. В основном составе команды он дебютировал в 2022 году, а в 2023 он со своей командой одержал победу в Кубке континента.

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Фото: СКА