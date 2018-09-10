Пожар в доме на Лиговском проспекте локализован

По предварительных данным, пострадавших нет.

Сегодня, 4 июля, в доме по адресу Лиговский проспект, 281 произошло возгорание. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Сигнал о пожаре поступил на пульт диспетчеров в 18:44. Площадь возгорания составила 300 "квадратов". В кирпичном одноэтажном здании находятся отделение банка, магазин хозяйственных товаров и бытовой химии и производственное предприятие.

Изначально пожару присвоили повышенный номер сложности – 1-БИС. Позже его понизили до обычного.

Локализовали возгорание на 300 "квадратах" к 19:40. Сам дом все еще тушат 8 единиц техники и 32 человека личного состава.

По предварительных данным, пострадавших нет.

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