В Кузнечном переулке из горящего дома эвакуировали восемь человек

В квартире загорелась кухня. Огонь охватил восемь "квадратов".

Сегодня, 26 января, в Центральном районе произошел пожар. В Кузнечном переулке в доме 14Ю вспыхнула квартира. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 14:15. На место случившегося выехали 15 спасателей и три спецмашины. Выяснилось, что огонь охватил восемь "квадратов" на кухне.

Из дома эвакуировали восемь человек. По предварительным данным, никто не пострадал.

Пожарные продолжают бороться с огнем. Подробности уточняются.

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Фото: Piter.tv