В Кузнечном переулке из горящего дома эвакуировали восемь человек

Сегодня, 26 января, в Центральном районе произошел пожар. В Кузнечном переулке в доме 14Ю вспыхнула квартира. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 14:15. На место случившегося выехали 15 спасателей и три спецмашины. Выяснилось, что огонь охватил восемь "квадратов" на кухне.
Из дома эвакуировали восемь человек. По предварительным данным, никто не пострадал.
Пожарные продолжают бороться с огнем. Подробности уточняются.
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Фото: Piter.tv
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