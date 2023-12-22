Паровоз ретропоезда загорелся в Карелии

В пожарном депо загорелся паровоз, задымилась ремонтная яма с деревянными настилами.

В Карелии загорелся паровоз ретропоезда. Инцидент произошел 24 января в 22:30. Об этом сообщили в пресс-службе 38 пожарно-спасательной части Сортавалы.

В пожарном депо загорелся паровоз и ремонтная яма с деревянными настилами. Состав оперативно перегнали на улицу, после чего начались работы по ликвидации возгорания. Спасатели использовали пену.

Пламя удалось потушить. В результате случившегося никто не пострадал. На данный момент устанавливается причина пожара. Проводится проверка.

Добавим, что огонь перекинулся на гараж. Работники РЖД оперативно его потушили, сильного возгорания удалось избежать.

Ранее мы писали, что пожар на мебельной фабрике под Челябинском потушили спустя сутки.

Фото: Telegram / Петербург с огоньком