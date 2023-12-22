Пожар на мебельной фабрике под Челябинском потушили спустя сутки

В ГУ МЧС рассказали подробности о ликвидации пламени.

Возгорание на мебельной фабрике в Еткульском районе Челябинской области ликвидирован спустя сутки. Соответствующее заявление сделали представители пресс-службы регионального экстренного ведомства. Специалисты из ГУ МЧС уточнили, что пламя распространилось по производственному цеху. Огонь очевидцы заметили в двух километрах от поселка Батуринский. Огонь был локализован на площади 3,6 тысячи квадратных метров к 10:16 утра 24 января (в 08:16 утра по времени Москвы). В тушении были задействованы 40 человек личного состава МЧС, восемь единиц техники. От противопожарной службы Челябинской области работали 16 человек, 4 единицы техники

Пожар на мебельной фабрике ООО "Регина - М" в Еткульском муниципальном районе в 10.00 (08.00 мск 25 января) ликвидирован. пресс-служба ГУ МЧС по региону

Следственный комитет по факту пожара проводит процессуальную проверку по части 1 статьи 238 УК РФ. Речь идет об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья.

В Белоострове сгорел частный дом.

Фото и видео: Telegram / МЧС Челябинской области