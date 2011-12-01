Пожар в Химическом переулке в Петербурге локализован

Отметим, что в результате пожара пострадали двое, их госпитализировали в медицинское учреждение.

Вечером 1 декабря в доме 1к1 по Химическому переулку в Кировском районе горело здание размером 30х50 метров. Пожар локализован, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

Сообщение о пожаре поступило на пульт спасателей в 18:55. Внутри здания обгорело 250 "квадратов" площади. Огонь локализовали к 20:36, отказ дополнительному номеру 1-БИС, работают по №1.

Отметим, что в результате пожара пострадали двое, их госпитализировали в медицинское учреждение. Семь единиц техники и 25 человек личного состава МЧС продолжают ликвидировать огонь.

Видео: пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу