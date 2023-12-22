На Химическом переулке на площади 500 "квадратов" горят паллеты

Сведения о пострадавших не поступали.

В Кировском районе Петербурга утром 13 мая тушат пожар на площади 500 м2. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Северной столице.

Сообщение о пожаре на Химическом переулке, 20, поступило 13 мая в 08:03. На открытой территории происходит горение паллетов на площади 500 кв.м.

Сведения о пострадавших не поступали. С огнём борются 4 единицы техники и 17 человек личного состава МЧС.

Ранее на проспекте Красных Командиров горели бытовки.

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Видео: Piter.tv