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В Кировском районе тушат пожар по повышенному номеру
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В Кировском районе тушат пожар по повышенному номеру

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Сообщение о возгорании поступило на пульт спасателей в 18:55.

Вечером 1 декабря в доме 1к1 по Химическому переулку в Кировском районе Петербурга произошел пожар. Его тушат по повышенному номеру 1-БИС, пояснили в пресс-службе ГУ МЧС России по городу.  

Сообщение о возгорании поступило на пульт спасателей в 18:55. Вспыхнуло здание размером 30х50 метров. 

В 19:11 пожару присвоили дополнительный номер 1-БИС. На месте пострадали два человека, их госпитализировали в медицинское учреждение. 

К ликвидации огня привлекались семь единиц техники и 25 человек личного состава МЧС. Обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее мы рассказывали о том, что  в восьмикомнатной квартире на проспекте Испытателей 1 декабря произошел пожар. 

Фото: Piter.TV

Теги: пожар в кировском районе, химический переулок
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости СПб,

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