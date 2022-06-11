В Кировском районе тушат пожар по повышенному номеру

Вечером 1 декабря в доме 1к1 по Химическому переулку в Кировском районе Петербурга произошел пожар. Его тушат по повышенному номеру 1-БИС, пояснили в пресс-службе ГУ МЧС России по городу.
Сообщение о возгорании поступило на пульт спасателей в 18:55. Вспыхнуло здание размером 30х50 метров.
В 19:11 пожару присвоили дополнительный номер 1-БИС. На месте пострадали два человека, их госпитализировали в медицинское учреждение.
К ликвидации огня привлекались семь единиц техники и 25 человек личного состава МЧС. Обстоятельства произошедшего уточняются.
Ранее мы рассказывали о том, что в восьмикомнатной квартире на проспекте Испытателей 1 декабря произошел пожар.
Фото: Piter.TV
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