На заводе "Красный химик" произошел пожар

Тушить пламя прибыли 23 спасателя на 5 спецмашинах.

Сегодня утром, 11 июня, спасателям удалось потушить пожар в Кировском районе. На Химическом переулке, 1, вспыхнул один из корпусов завода "Красный химик". Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

В 09:14 на пульт диспетчера поступила информация о возгорании. Выяснилось, что на третьем этаже здания воспламенилась обстановка в помещении площадью 30 "квадратов". Огонь распространился по площади 10 квадратных метров.

Тушить пожар прибыли 23 спасателя на 5 спецмашинах. К 09:55 они ликвидировали пламя. В результате случившегося никто не пострадал. Проводится проверка.

Ранее на Piter.tv: появилось видео горящего склада в морском порту в Усть-Луге.

Фото: Piter.tv