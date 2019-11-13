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На заводе "Красный химик" произошел пожар
Сегодня, 10:29
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На заводе "Красный химик" произошел пожар

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Тушить пламя прибыли 23 спасателя на 5 спецмашинах.

Сегодня утром, 11 июня, спасателям удалось потушить пожар в Кировском районе. На Химическом переулке, 1, вспыхнул один из корпусов завода "Красный химик". Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. 

В 09:14 на пульт диспетчера поступила информация о возгорании. Выяснилось, что на третьем этаже здания воспламенилась обстановка в помещении площадью 30 "квадратов". Огонь распространился по площади 10 квадратных метров. 

Тушить пожар прибыли 23 спасателя на 5 спецмашинах. К 09:55 они ликвидировали пламя. В результате случившегося никто не пострадал. Проводится проверка.

Ранее на Piter.tv: появилось видео горящего склада в морском порту в Усть-Луге.

Фото: Piter.tv

Теги: красный химик пожар, мчс, спасатели, химический переулок
Категории: Лента новостей, Происшествия, Картина дня, Новости СПб, Пожар,

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