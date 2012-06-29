Появилось видео горящего склада в морском порту в Усть-Луге

По предварительным данным, вечером около 17:20 на складе начался пожар.

Появилось видео горящего складского помещения в морском порту Усть-Луга. Его разместили очевидцы в социальных сетях.

По предварительным данным, вечером около 17:20 на складе начался пожар. Сообщения о пострадавших не поступали. На месте инцидента работает бригада пожарных. На место происшествия выехали Ленинград-Финляндский транспортный прокурор Алексей Оптовкин и его заместитель Вячеслав Корельский.

Ранее транспортная прокуратура начала проверку после пожара в морском порту Усть-Луга.

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