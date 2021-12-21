Транспортная прокуратура начала проверку после пожара в морском порту Усть-Луга

Сообщения о пострадавших не поступали.

В пятницу, 10 июня, Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту возгорания складского помещения в морском порту Усть-Луга. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По предварительным данным, вечером около 17:20 на складе начался пожар. Сообщения о пострадавших не поступали. На месте инцидента работает бригада пожарных. На место происшествия выехали Ленинград-Финляндский транспортный прокурор Алексей Оптовкин и его заместитель Вячеслав Корельский.

После проверки всех обстоятельств и оценки действий ответственных лиц прокуратура при наличии оснований примет меры.

Ранее мы писали, что гулять в лесах и разжигать костры на территории Петербурга запрещено до 11 июля.

Фото: пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры