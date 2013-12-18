На Испытателей произошел пожар в восьмикомнатной квартире

В Приморском районе Петербурга начался пожар в восьмикомнатной квартире, из-за которого пришлось эвакуировать людей.

Днем в пятницу, 1 декабря, в дежурную часть МЧС поступило сообщение о том, что на проспекте Испытателей начался пожар. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

По данным ведомства, пожар начался в комнате площадью 8 квадратных метров в восьмикомнатной квартире, охватив 2 квадратных метра площади и полностью балкон площадью 7 квадратных метров.

Пожар могли потушить больше, чем за час.

Спасателям пришлось эвакуировать 12 человек. Не обошлось без пострадавших – один человек был госпитализирован в больницу.

К ликвидации было привлечено 3 единицы специальной техники и 14 человек личного состава МЧС.

Ранее сообщалось, что на Заусадебной улице горит мебельная фабрика.

Фото: Piter.TV