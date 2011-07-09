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Железнодорожную магистраль Москва — Петербург могут продлить до Минска
Сегодня, 21:50
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Железнодорожную магистраль Москва — Петербург могут продлить до Минска

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Сроки начала строительства и объемы инвестиций периодически корректируются.

Сегодня, 19 июня, в ходе правительственного часа на заседании сессии Парламентского собрания союза Белоруссии и России глава Минтранса Виталий Савельев заявил о том, что ВСМ Москва — Петербург могут продлить до столицы Белоруссии. Об этом пишет РИА Новости.

Пробным проектом должна стать ВСМ Москва — Петербург. Планируется, что поезда между городами будут преодолевать путь за 2 часа. Сроки начала строительства и объемы инвестиций периодически корректируются.

Ранее мы сообщали о том, что глава РЖД заявил о готовности к строительству подвижного состава для ВСМ Москва — Петербург.

Фото: РЖД

Теги: высокоскоростные поезда, строительство железной дороги
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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