Железнодорожную магистраль Москва — Петербург могут продлить до Минска

Сроки начала строительства и объемы инвестиций периодически корректируются.

Сегодня, 19 июня, в ходе правительственного часа на заседании сессии Парламентского собрания союза Белоруссии и России глава Минтранса Виталий Савельев заявил о том, что ВСМ Москва — Петербург могут продлить до столицы Белоруссии. Об этом пишет РИА Новости.

Пробным проектом должна стать ВСМ Москва — Петербург. Планируется, что поезда между городами будут преодолевать путь за 2 часа. Сроки начала строительства и объемы инвестиций периодически корректируются.

Ранее мы сообщали о том, что глава РЖД заявил о готовности к строительству подвижного состава для ВСМ Москва — Петербург.

Фото: РЖД