Глава РЖД заявил о готовности к строительству подвижного состава для ВСМ Москва − Петербург

Олег Белозеров подчеркнул, что проект решит проблему доступности балтийских портов.

Руководитель РЖД Олег Белозеров отметил активную подготовку к реализации проекта высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва − Санкт-Петербург. Подробности по ситуации он привёл в ходе традиционного делового завтрака "Сбера" на полях ПМЭФ-2023.

По словам Белозерова, компания намерена построить свой подвижной состав совместно с партнёрами, а также назвал модель "крайне интересной", поскольку от неё в выигрыше останутся все территории. Более того, ВСМ решит проблему с доступностью балтийских портов, добавил глава РЖД.

Несмотря на то, что на сегодняшний момент есть огромные сложности с переводом валюты и массой ограничений, мы не можем проехать в порты Балтики и на Северо-Запад и нам нужно построить железную дорогу. На сегодняшний момент выбор, что мы будем строить? Мы будем строить ту железную дорогу, что мы строили исторически или мы построим новую и сделаем шаг вперед? Олег Белозеров, глава РЖД

Ранее Силуанов призвал государственные банки активнее покупать ОФЗ.

Видео: ПМЭФ-2023