Силуанов призвал государственные банки активнее покупать ОФЗ

Глава Минфина отметил, что ряд кредитных учреждений в последнее время не принимали участие в аукционах.

Министр финансов РФ Антон Силуанов обратился к российским государственным банкам с просьбой активнее участвовать в аукционах по размещению ОФЗ. Об этом руководитель рассказал в ходе делового завтрака "Сбера" на полях ПМЭФ.

Также Силуанов отметил, что ряд кредитных учреждений в последнее время не принимали участие в аукционах.

отметил, что ряд кредитных учреждений в последнее время не принимали участие в аукционах.

Или говорят, давайте нам ставки больше. Куда больше? Для вас кредиты будут еще дороже. Вот чем негативно такое увеличение дефицита бюджета. Это не простой вариант, это один из самых сложных и негативно влияющих на экономику. Антон Силуанов, глава Минфина РФ

Одновременно с этим руководитель Сбербанка Герман Греф подчеркнул, что увеличение заимствований на рынке очевидно, однако оно выступает временным источником пополнения бюджета в "горячие моменты".

Ранее Греф отметил, что бизнес ожидает увеличения налоговой нагрузки в следующем году.

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