Греф отметил, что бизнес ожидает увеличения налоговой нагрузки в следующем году

Глава Сбера рассказал о ситуации в экономике.

Российский бизнес ожидает увеличения налоговой нагрузки в следующем году на фоне роста расходов бюджета. Соответствующее заявление в ходе выступления на традиционном завтраке от "Сбера", проводимом на площадке Петербургского международного экономического форума, сделал глава банка Герман Греф. Эксперт оценил результаты опроса,проведенного накануне мероприятия. Он добавил,что считает единственность степенью свободы в отрасли - объем и направление федеральных расходов бюджета, выделяемых на поддержку экономической сферы.

Во многом остальные расходы являются детерминированными. Из чего бизнес делает вывод, что, вероятнее всего, с нового года мы увидим повышение налоговой нагрузки. Герман Греф, глава Сбера

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Фото и видео: ПМЭФ-2023