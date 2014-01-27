СберСервис запустит 11 быстрых электрозарядных станций в Липецкой области

Также важные соглашения были заключены с Астраханской и Орловской областями.

Правительство Липецкой области и СберСервис заключили соглашение о развитии информационных технологий и искусственного интеллекта, а также цифровой и ESG-трансформации региона. Подписи на площадке ПМЭФ под документом поставили заместитель губернатора Липецкой области Роман Петрухин и гендиректор ООО "Сбербанк-Сервис" Алексей Евтушенко.

В рамках соглашения СберСервис выступит оператором зарядной инфраструктуры и установит в Липецкой области 11 быстрых электрозарядных станций мощностью 150кВт каждая, что позволит заряжать более 330 электромобилей ежедневно.

Мы видим большое будущее у этого направления. Ведь в Липецкой области открылся первый завод по производству электромобилей, поэтому логично, что мы одними из первых должны были начать развивать электрозаправочные станции. Роман Петрухин, заместитель губернатора Липецкой области

Проект планируется реализовать в 2023 году. Весь цикл по установке и дальнейшему обслуживанию зарядных станций обеспечат специалисты компании.

Мы уверены, что мы сделаем эту инфраструктуры максимально доступной, качественной. И это будет стимулировать людей на переход на экологически более чистый транспорт. Алексей Евтушенко, генеральный директор СберСервиса

Также важное соглашение было заключено с Астраханской областью. Сбер и власти региона будут взаимодействовать в области искусственного интеллекта, цифровой и ESG-трансформации. Стороны планируют проводить исследования и пилотировать модели машинного обучения и другие технологии ИИ в здравоохранении, транспорте, строительстве, защите окружающей среды и других сферах.

В Орловской области Сбер займётся вопросами кибербезопасности. Документ на площадке ПМЭФ подписали заместитель Председателя Правления Сбербанка Станислав Кузнецов и губернатор Орловской области Андрей Клычков. Стороны намерены сотрудничать в области обеспечения информационной безопасности органов исполнительной власти региона, повышения уровня киберграмотности населения и развития образования по этому направлению в Орловской области.

Видео: Piter.tv