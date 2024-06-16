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Здания Фарфоровского поста в Петербурге могут передвинуть ради строительства ВСМ
Сегодня, 9:15
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Здания Фарфоровского поста в Петербурге могут передвинуть ради строительства ВСМ

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Изначально на этом месте располагалась Фарфоровская колония, где проживали рабочие Императорского Фарфорового завода.

Исторические здания Фарфоровского поста могут быть перемещены в связи со строительством высокоскоростной магистрали, соединяющей Петербург и Москву, пишет "Деловой Петербург" со ссылкой на данные КГИОП.

Этот комплекс зданий, построенных в начале XX века, имеет историческую ценность. Он отражает развитие города и железнодорожного транспорта. Изначально на этом месте располагалась Фарфоровская колония, где проживали рабочие Императорского Фарфорового завода.

Рядом проходила трасса Николаевской железной дороги, и в 1879 году был открыт остановочный пункт Фарфоровский пост, что способствовало появлению жилых домов для служащих станции.

Ранее мы сообщили о том, что разрешение на строительство нового съезда с ЗСД выдано в Петербурге.

Фото: citywalls.ru

Теги: всм, санкт-петербург
Категории: Лента новостей,

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